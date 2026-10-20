Константин Крохин: Система ЖКХ в России — это коммунальная мафия Мария Кузнецова Фото: Александра Попова/ТАСС Материал комментируют: Константин Крохин Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил Комитету по региональной политике и местному самоуправлению и Комиссии по обеспечению жилищных прав граждан проанализировать причины превышения в некоторых регионах определенной правительством РФ верхней планки роста тарифов ЖКХ.
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Но, обращаю внимание: в советское время ЖКХ всегда было ответственностью государства. И оно было едино — не было федерального, регионального. Только так можно что -то поправить....