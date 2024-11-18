Москву атакуют? До каких городов достанут ракеты, которые Запад передал Украине

17 ноября США, Великобритания и Франция разрешили Украине бить дальнобойными ракетами по России Правительства США, Франция и Великобритания разрешили Украине бить по территории России дальнобойными ракетами ATACM, SCALP и Storm Shadow.
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