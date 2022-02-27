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Кто повторит достижение Александра Кержакова? «Зенит» - «КАМАЗ». Кубок России, 1/8 финала

Кто повторит достижение Александра Кержакова? «Зенит» - «КАМАЗ». Кубок России, 1/8 финала

Санкт-Петербург, «Газпром Арена». 3 марта. 20.15 2 марта 1996-го двадцать тысяч зрителей, пришедшие на стадион «Петровский», воочию наблюдали за первым официальным противоборством «Зенита» и команды из Набережных Челнов.

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