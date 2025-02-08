В России разработают меры блокировки звонков от зарубежных мошенников

Особенно с территории Украины и других недружественных иностранных государств Президент Владимир Путин поручил правительству, МВД и ФСБ разработать меры по блокировке поступающих россиянам с преступной целью звонков из-за рубежа.
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