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Бывшая глава Минкульта Крыма подает заявление на службу в зону проведения специальной военной операции

Бывшая глава Минкульта Крыма подает заявление на службу в зону проведения специальной военной операции

Бывшая глава Минкульта Крыма подает заявление на службу в зону проведения специальной военной операции Елена ГалицкаяАрина Новосельская, бывшая глава Министерства культуры Республики Крым, которую приговорили к 10 годам колонии за взятки, снова стала объектом внимания после того, как стало известно, что она подала заявление на поступление на службу в зону проведения специальной военной операции (СВО).

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