У «Ньюкасла» 15-матчевая беспроигрышная серия впервые с 1995 года. Клуб идет 3-м в АПЛ

«Ньюкасл» сыграл вничью с «Арсеналом» (0:0) в 19-м туре АПЛ. «Сороки» продлили беспроигрышную серию во всех турнирах до 15 матчей (9 побед, 6 поражений).
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