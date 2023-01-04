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У «Ньюкасла» 15-матчевая беспроигрышная серия впервые с 1995 года. Клуб идет 3-м в АПЛ

«Ньюкасл» сыграл вничью с «Арсеналом» (0:0) в 19-м туре АПЛ. «Сороки» продлили беспроигрышную серию во всех турнирах до 15 матчей (9 побед, 6 поражений).

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