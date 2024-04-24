Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Четыре наемника из Бразилии погибли или пропали на Украине

Четыре наемника из Бразилии погибли или пропали на Украине

Бразильский МИД считает четырех своих граждан погибшими или пропавшими без вести на Украине. Все они отправились туда в качестве иностранных наемников, чтобы воевать на стороне ВСУ.

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