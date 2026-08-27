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🚎 В Крыму частично восстанавливают движение троллейбусов № 51 «Симферополь

🚎 В Крыму частично восстанавливают движение троллейбусов № 51 «Симферополь — Алушта»   С 28 августа на маршруте запланирован выпуск шести единиц троллейбусов, отметили в предприятии «Крымтроллейбус».

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