🚎 В Крыму частично восстанавливают движение троллейбусов № 51 «Симферополь — Алушта» С 28 августа на маршруте запланирован выпуск шести единиц троллейбусов, отметили в предприятии «Крымтроллейбус».
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🚎 В Крыму частично восстанавливают движение троллейбусов № 51 «Симферополь — Алушта» С 28 августа на маршруте запланирован выпуск шести единиц троллейбусов, отметили в предприятии «Крымтроллейбус».