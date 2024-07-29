Россия – Турция: завершение строительства АЭС «Аккую» может столкнуться с проблемами

13 июня на площадке строящейся за счёт государственной корпорации «Росатом» атомной электростанции «Аккую» в приморской турецкой провинции Мерсин побывала с рабочим визитом делегация депутатов Государственной Думы РФ.
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