Военное обозрение

3 248 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Шаблий
    Как не давать повода для радости, они ликуют над победой, Херсон вернулся. Русские не понимают, что происходит.Дмитрий Медведев ...
  • андрей васильев
    наша задача, что бы пик не был пройден без нашего повеления.Сотрудник Европей...
  • андрей васильев
    наша задача, что бы пик никогда неСотрудник Европей...

Китайский военный эксперт: Давление Вашингтона на Киев с целью переговоров с Россией - фикция

Китайский военный эксперт: Давление Вашингтона на Киев с целью переговоров с Россией - фикция

Зеленский и посол США Бриджит Бринк Согласно данным китайской ежедневной газеты Global Times, Соединённые Штаты крайне заинтересованы в затягивании конфликта на Украине, отвлекая внимание общественности от реальных проблем.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх