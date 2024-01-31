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Закон и Порядок

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Путин: историческая Россия поднялась

Путин: историческая Россия поднялась

Страна вынуждена защищать свои интересы Кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин на встрече с доверенными лицами заявил, что историческая Россия поднялась.

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