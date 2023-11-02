НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

115 подписчиков

Миллиарды долларов на подготовку к зиме ушли «по карманам»: украинскую власть обвинили в разворовывании средств

Миллиарды долларов на подготовку к зиме ушли «по карманам»: украинскую власть обвинили в разворовывании средств

Миллиарды долларов на подготовку к зиме ушли «по карманам»: украинскую власть обвинили в разворовывании средств Евгения КомароваВ Украине возникли серьезные опасения из-за предстоящих отключений электроэнергии в этом зимнем сезоне, которые, как ожидается, будут более серьезными, чем в прошлом году.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АР
Александр Р
Цитата: &quot;Миллиарды долларов на подготовку к зиме ушли «по карманам»: украинскую власть обвинили в разворовывании средств Евгения Комарова&quot; Вопрос: Кто такой Евгений Комаров? Жалко мужика...
Ответить
2 д.

Картина дня

наверх