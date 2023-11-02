Миллиарды долларов на подготовку к зиме ушли «по карманам»: украинскую власть обвинили в разворовывании средств Евгения КомароваВ Украине возникли серьезные опасения из-за предстоящих отключений электроэнергии в этом зимнем сезоне, которые, как ожидается, будут более серьезными, чем в прошлом году.