Миллиарды долларов на подготовку к зиме ушли «по карманам»: украинскую власть обвинили в разворовывании средств Евгения КомароваВ Украине возникли серьезные опасения из-за предстоящих отключений электроэнергии в этом зимнем сезоне, которые, как ожидается, будут более серьезными, чем в прошлом году.
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