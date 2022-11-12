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В Ирландии сообщили, как решить проблему Протокола по Северной Ирландии

В Ирландии сообщили, как решить проблему Протокола по Северной Ирландии

Проблема Протокола по Северной Ирландии может быть решена, если переговорам будет придан существенный импульс, заявил премьер-министр Ирландии Михол Мартин подводя итоги встречи Британско-ирландского совета в Блэкпуле, 11 ноября передает RTÉ.

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