Первые фасады и парк: как под взором целинника в Барнауле строят "культурный" ЖК. Фото

В густонаселенном районе Барнаула оформляется очередной жилой комплекс. ЖК "Дом культуры", который возводят среди зелени одного парка, напротив благоустроенных угодий другого, постепенно принимает запроектированный облик.
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