Вера Брежнева в белом принимает поздравления: «Полна любви!»

3 февраля украинской певице Вере Брежневой (настоящая фамилия Галушка) исполнилось 42 года. В прошлом году она благополучно развелась с продюсером Константином Меладзе, но не захотела комментировать этот факт.
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