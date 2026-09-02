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РИА Новый день

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Повар рассказал, куда деть арбузные корки. Из них получается отличное варенье

Повар рассказал, куда деть арбузные корки. Из них получается отличное варенье

Арбузные корки, которые обычно выбрасывают, можно использовать для вкусного варенья. Как рассказал «Новому Дню» шеф-повар Андрей Бескудников, с этим справится даже новичок.

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