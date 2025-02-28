Минюст США опубликовал контакты известных лиц из дела Эпштейна

Министерство юстиции США опубликовало долго ожидаемую американской общественностью подборку документов, касающихся финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сводничестве в сфере педофилии и впоследствии погибшего в тюрьме.
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