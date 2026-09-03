Дроноводы поразили сеть антенн-ретрансляторов ВСУ под Добропольем

Российские военнослужащие уничтожили сеть антенн-ретрансляторов ВСУ на Добропольском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
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