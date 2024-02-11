Более 2 тонн хлеба в сутки выпекает передвижной хлебозавод группировки «Центр»

Военнослужащие подразделений материально-технического обеспечения группировки войск «Центр» ежедневно поставляют более 2 тонн свежего хлеба в подразделения ВС РФ, выполняющие задачи на Краснолиманском направлении.
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