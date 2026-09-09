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УтроNews

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ЦБ выявил почти 360 нелегальных онлайн-кредиторов с начала 2026 года

ЦБ выявил почти 360 нелегальных онлайн-кредиторов с начала 2026 года

Активизация нелегального сегмента происходит на фоне ужесточения требований к заемщикам. Чёрные кредиторы практикуют выдачу займов под залог единственного жилья с последующим изъятием через суд при просрочке.

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