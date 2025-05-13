Минздрав отказался проверять знание языка у иностранных врачей

Минздрав России не нашел оснований проверять знание языка в ходе аккредитации иностранных врачей. Это следует из ответа ведомства на обращение главы комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова, документ есть в распоряжении РИА Новости.
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