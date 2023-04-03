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Baijiahao: флот России ответил на провокацию США в Черном море там, где никто не ждал

Baijiahao: флот России ответил на провокацию США в Черном море там, где никто не ждал

Федеральное агентство новостей Россия оказала давление на США в довольно неожиданном месте. Такими выводами поделились военные обозреватели из КНР.

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