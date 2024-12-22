Генерал-полковник внутренней службы Иван Фёдорович Шилов всегда будет для нас примером бескорыстного служения Отечеству, доблести и верности долгу

Три года назад скончался помощник министра, член Коллегии МВД России, председатель Российского совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск генерал-полковник внутренней службы Иван Фёдоровича Шилов.
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