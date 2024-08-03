Медвежий угол
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Медвежий угол

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Так и надо встречать героев. Спасибо им за верность присяге и долгу

Так и надо встречать героев. Спасибо им за верность присяге и долгу

Обмен героев на подлецов — прекрасный ход России Насколько могу судить, обмен провели очень выгодный для нас.

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Комментарии
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Валерий Симоненко
Без сомнений тут прямая рука именно Путина! Это его почерк, его работа потому, что другого такого виртуозного комбинатора интриг, как Путин, не сыскать! Вот в таких игрищах равных ему нет! И хоть я не приветствую его этот метод в БОЕВЫХ столкновениях, как угодно будь они не названы - СВО там или &quot;помощь по просьбе...&quot; ибо суть их одна НЕОБХОДИМОСТЬ В УНИЧТОЖЕНИИ противника, ПОБЕДЕ над ним, а Победа не может быть наполовину, она может быть только или полный разгром или победы нет! А то, что происходит в СВО, с моей точки зрения, как раз и есть &quot;наполовину&quot;, впрочем, Путин и см сказал: &quot;А мы ещё и не начинали&quot;! Вот ЧТО мне совсем не нравится в Путине! Но с обменом...! Ооо, он тут непревзойдённо выиграл! Так же, как такими своими штучками он и выиграл Россию у своры беспредельщиков и банды ЕБН - Пахана! За это ему большое народное спасибо и уважение! Эта заслуги и вошла в Историю!
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