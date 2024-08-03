Так и надо встречать героев. Спасибо им за верность присяге и долгу

Валерий Симоненко

Без сомнений тут прямая рука именно Путина! Это его почерк, его работа потому, что другого такого виртуозного комбинатора интриг, как Путин, не сыскать! Вот в таких игрищах равных ему нет! И хоть я не приветствую его этот метод в БОЕВЫХ столкновениях, как угодно будь они не названы - СВО там или "помощь по просьбе..." ибо суть их одна НЕОБХОДИМОСТЬ В УНИЧТОЖЕНИИ противника, ПОБЕДЕ над ним, а Победа не может быть наполовину, она может быть только или полный разгром или победы нет! А то, что происходит в СВО, с моей точки зрения, как раз и есть "наполовину", впрочем, Путин и см сказал: "А мы ещё и не начинали"! Вот ЧТО мне совсем не нравится в Путине! Но с обменом...! Ооо, он тут непревзойдённо выиграл! Так же, как такими своими штучками он и выиграл Россию у своры беспредельщиков и банды ЕБН - Пахана! За это ему большое народное спасибо и уважение! Эта заслуги и вошла в Историю!