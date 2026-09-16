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Тепло сменится первыми заморозками в Московском регионе

Тепло сменится первыми заморозками в Московском регионе

Первые осенние заморозки ожидаются в Московском регионе в ночь на 17 сентября. В отдельных районах Московской области температура опустится до нуля — минус одного градуса, рассказали ТАСС в Гидрометцентре России.

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