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Гаджеты. Технологии. Интернет

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В России запретили звонки на мобильные и стационарные телефоны через интернет

В России запретили звонки на мобильные и стационарные телефоны через интернет

Правительство РФ отменило возможность совершения звонков через интернет на мобильные и стационарные телефоны, которой пользуются злоумышленники для противоправных действий, указано в постановлении №1898 от 26 декабря, опубликованном на сайте кабмина.

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