Адвокат Миронов предупредил о проверке фото и видео нарушений в соцсетях

Фотографии или видео, сделанные в социальных сетях, где запечатлен момент нарушения правил дорожного движения, не могут служить одним единственным доказательством в суде, иметь повод для штрафа или к привлечению административного правонарушения.
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