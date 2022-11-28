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Джа Морэнт: «После матча с «Никс» отец впервые попросил у меня майку. Я уже пообещал ее Роузу»

Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт рассказал о небольшом конфузе, который случился после матча против «Никс» (127:123) в «Мэдисон Сквер Гарден».

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