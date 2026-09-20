ЦИК Рооссии назвал результаты партий после обработки 32,92% протоколов

Первая пятерка партий по мере подсчета пока остается неизменной Почти треть протоколов обработал Центризбирком России на выборах депутатов Государственной Думы.
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