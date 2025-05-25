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Депутат Соломатина предложила продавать противозачаточные только по рецепту

Депутат Соломатина предложила продавать противозачаточные только по рецепту

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила изданию "Абзац", что продажу противозачаточных таблеток в России следует регулировать строже — в частности, отпускать их исключительно по рецепту врача.

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