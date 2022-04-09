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Работники фабрики чипсов в Окленде приняли боевую гранату за грязную картофелину

Работники фабрики чипсов в Окленде приняли боевую гранату за грязную картофелину

wikimedia.org/Апатинаити/CC BY-SA 3.0 Рабочие фабрики по производству чипсов в крупнейшем городе Новой Зеландии обнаружили так называемую бомбу Миллса – ручную гранату, которая просочилась на конвейерную ленту и напоминала грязную картофелину.

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