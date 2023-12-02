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Царьград

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В Ивановской области открылось 30 новых спортплощадок

В Ивановской области открылось 30 новых спортплощадок

На строительство спортивных площадок в Ивановской области было выделено более 80 миллионов рублей.В Ивановской области в этом году открылось 30 новых спортивных площадок, рассказали в пресс-службе правительства региона.

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