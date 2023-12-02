В Ивановской области открылось 30 новых спортплощадок

На строительство спортивных площадок в Ивановской области было выделено более 80 миллионов рублей.В Ивановской области в этом году открылось 30 новых спортивных площадок, рассказали в пресс-службе правительства региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии