Более 62 тысяч открыток было отправлено «Новогодней почтой» «Петербургского дневника» в 2024 году

Она работала с 18 по 30 декабря Официальное издание правительства Санкт-Петербурга «Петербургский дневник» подвело итоги одного из главных городских новогодних проектов – «Новогодней почты» «Петербургского дневника».
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