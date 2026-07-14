Экономика Вьетнама продемонстрировала уверенный рост на 8,18 процента в первом полугодии

Генеральное статистическое управление Вьетнама опубликовало официальные итоги развития национальной экономики за первые шесть месяцев две тысячи двадцать шестого года, подтвердив сильную восходящую динамику.
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