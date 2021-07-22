«Нафтогаз» усомнился в продлении договора о транзите газа с Россией

Экономика сегодняПолитика«Нафтогаз» усомнился в продлении договора о транзите газа с РоссиейГлава «Нафтогаза» Юрий Витренко сомневается в продолжении транзита российского газа через Украину после 2024 года.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАндрей ВикторовРоссия газ через УкРуину не качает, его качает ОПГ "Газпром"(народное достояние, народ этого достояния не уточняется). По этому УкРуинские ОПГ и Российские ОПГ не могут договориться про газ и бабло за газ. По этому вопрос этот не политический, это вопрос исключительно шкурный и денежный. УкРуинские барыги в суды там всякие Гейропейские обращаются, решения этих судов Российским барыгам фонарны. По этому у укрошумеров выход один, идти договариваться с нашими барыгами на условиях наших барыг, выплачивать нашим мзду, откаты и проценты. И это без вариантов. А политического решения нет и быть не может, здесь чисто бабло замешано, а как известно БАБЛО ПОБЕЖДАЕТ ЗЛО. Что забыли что ли укропитеки, как к пахану надо обращаться? Придется вспоминать и отрабатывать, а то ведь если не так сказал, не туда поглядел, или еще какой "косяк" можно и зажмуриться.Комментировать
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