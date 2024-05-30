В Молдове может появиться система хранения электроэнергии в батареях

Соединенные Штаты выделили Республике Молдова 85 миллионов долларов на закупку новой крупномасштабной аккумуляторной системы хранения электроэнергии (BESS) и дополнительного оборудования для повышения надежности электросети.
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