Китай и Япония провели политический диалог на высоком уровне в Пекине

Пекин, 4 ноября /Синьхуа/-- Член Политбюро ЦК КПК, глава Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И и генеральный секретарь Совета национальной безопасности Японии Такэо Акиба в понедельник в Пекине провели консультации в рамках механизма китайско-японского политического диалога на высоком уровне.