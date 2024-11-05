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Китай

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Китай и Япония провели политический диалог на высоком уровне в Пекине

Пекин, 4 ноября /Синьхуа/-- Член Политбюро ЦК КПК, глава Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И и генеральный секретарь Совета национальной безопасности Японии Такэо Акиба в понедельник в Пекине провели консультации в рамках механизма китайско-японского политического диалога на высоком уровне.

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