Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

856 подписчиков

Министр обороны РФ и начальник Генштаба ВС РФ проголосовали на выборах Президента России

Министр обороны РФ и начальник Генштаба ВС РФ проголосовали на выборах Президента России

Министр обороны РФ С.К. Шойгу и начальник Генштаба В.В. Герасимов проголосовали на одном из избирательных участков в Южном военном округе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх