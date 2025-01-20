«Реал» ворвался на 1-е место в Ла Лиге, «МЮ» проиграл дома, Перес переизбран президентом «Реала», кража салфетницы у Муравьевой, распродажа бразильцев в «Зените» и другие новости

Лена Мисько

«Действительно ли Энрике в ближайшее время пройдет медобследование для перехода в «Зенит»? Сначала будет психиатрическое обследование некоторых ваших коллег по перу» (с) председатель правления «Зенита» Александр Медведев. Ну. Если Луиса Энрике в «Зените» в итоге не будет, то это точно рррраунд. А если все же он появится в ближайшее время, то такими фразами Медведев как будто себя чуть дискредитирует.