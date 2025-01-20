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Не только о футболе

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«Реал» ворвался на 1-е место в Ла Лиге, «МЮ» проиграл дома, Перес переизбран президентом «Реала», кража салфетницы у Муравьевой, распродажа бразильцев в «Зените» и другие новости

«Реал» ворвался на 1-е место в Ла Лиге, «МЮ» проиграл дома, Перес переизбран президентом «Реала», кража салфетницы у Муравьевой, распродажа бразильцев в «Зените» и другие новости

1. «Реал» разгромил «Лас-Пальмас» – 4:1! Матч получился сверхнасыщенным: «Мадрид» пропустил уже на 27-й секунде, у Мбаппе дубль, три гола «бланкос» отменили, а Рамиреса удалили за удар шипами в бок Васкесу.

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Комментарии
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Лена Мисько
после трех сыновей - дочка... это ж прекрасно ))
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17 час.
Лена Мисько
«Действительно ли Энрике в ближайшее время пройдет медобследование для перехода в «Зенит»? Сначала будет психиатрическое обследование некоторых ваших коллег по перу» (с) председатель правления «Зенита» Александр Медведев. Ну. Если Луиса Энрике в «Зените» в итоге не будет, то это точно рррраунд. А если все же он появится в ближайшее время, то такими фразами Медведев как будто себя чуть дискредитирует.
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17 час.
КУАТ
Пусть болтает.
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14 час.

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