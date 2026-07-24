Иран отверг предложение Трампа о временном перемирии Иран отклонил предложение США о временном перемирии, переданном через премьер-министра Ирака.
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Иран отверг предложение Трампа о временном перемирии Иран отклонил предложение США о временном перемирии, переданном через премьер-министра Ирака.
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