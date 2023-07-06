Газета.ру

8 088 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    а жиды не имеют права обсуждать спорт? а чукчи имеют право обсуждать спорт? а папуасы? а нилоты?Депутат Госдумы Р...
  • Валерий Ворожищев
    Жидовке Родниной больше нечего делать в ГД, как обсуждать о спорте?Депутат Госдумы Р...
  • Андрей Шишинов
    Как это не принесли результата? А на сколько упала экономика финляндии? А сколько рынков сбыта потеряли финские компа...Президент Финлянд...

The Telegraph: Байден блокировал назначение Уоллеса генсеком НАТО из-за F-16 и Украины

The Telegraph: Байден блокировал назначение Уоллеса генсеком НАТО из-за F-16 и Украины

Президент США Джо Байден блокировал кандидатуру главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса на пост генерального секретаря НАТО, поскольку Лондон выступал за обучение украинских летчиков управлять истребителями F-16 без одобрения Вашингтона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх