The Telegraph: Байден блокировал назначение Уоллеса генсеком НАТО из-за F-16 и Украины

Президент США Джо Байден блокировал кандидатуру главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса на пост генерального секретаря НАТО, поскольку Лондон выступал за обучение украинских летчиков управлять истребителями F-16 без одобрения Вашингтона.
Президент США Джо Байден блокировал кандидатуру главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса на пост генерального секретаря НАТО, поскольку Лондон выступал за обучение украинских летчиков управлять истребителями F-16 без одобрения Вашингтона.
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