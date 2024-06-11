Русский язык теряет позиции в списках самых распространенных в мире

Почему говорящих на русском становится меньше? И трудно ли иностранцам найти деньги и возможность выучить русский язык?В 2023 году русский язык занял девятое место среди самых распространенных в мире, а годом ранее он был на восьмом.
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