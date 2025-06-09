Трапезников: уровень воды в реке Пяку-Пур за неделю снизился на полметра

Уровень воды в реке Пяку-Пур продолжает неуклонно падать. За неделю, со 2 июня, он снизился на 54 сантиметра и сейчас составляет 966 сантиметров, сообщил в соцсетях глава Пуровского района Кирилл Трапезников.