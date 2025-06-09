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Красный Север

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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Трапезников: уровень воды в реке Пяку-Пур за неделю снизился на полметра

Трапезников: уровень воды в реке Пяку-Пур за неделю снизился на полметра

Уровень воды в реке Пяку-Пур продолжает неуклонно падать. За неделю, со 2 июня, он снизился на 54 сантиметра и сейчас составляет 966 сантиметров, сообщил в соцсетях глава Пуровского района Кирилл Трапезников.

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