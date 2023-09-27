Samsung не знает, как её чипы оказались в смартфонах Huawei: «Компания соблюдает экспортные правила США и не поддерживает отношения с Huawei»

Samsung Electronics заявила, что не торговала с Huawei после санкций США в 2020 году после сообщения о том, что некоторые из ее чипов используются в новых смартфонах, продаваемых китайским производителем.
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