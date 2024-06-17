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Назаров о трансферах: «Есть притча-анекдот: женщина забрела в «магазин мужчин», на каждом этаже их качество повышалось. Она поднялась на последний, а там мужчин нет. Нужно ценить то, что предлагают»

«Настало время переговоров. В КХЛ, насколько мне известно, сейчас самая жаркая трансферная пора, многие игроки по-прежнему без работы, агенты активно ищут им новые варианты для продолжения карьеры.

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