СК обвинил в беспилотных атаках на регионы РФ главу разведки Украины и командующего ВВС

Следственный комитет РФ обвинил в террористических атаках беспилотниками на российские регионы главу разведки Украины Кирилла Буданова, командующего ВВС Украины Николая Олещука и командира 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Сергея Бурденюка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии