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Бывшего вице-премьера Чувашии задержали в Москве за коррупцию

Бывшего вице-премьера Чувашии задержали в Москве за коррупцию

Высокопоставленного чиновника из Чувашии задержали в Москве по коррупционному делу. Правда, на тот момент вице-премьер республики Павел Данилов уже стал бывшим – накануне глава региона освободил его от занимаемой должности.

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