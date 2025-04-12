Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В Буграх, что под Питером, подростковая ОПГ нападает на местных жителей

В Буграх, что под Питером, подростковая ОПГ нападает на местных жителей

Школьники пытаются выхватывать кошельки у покупателей в магазинах, а после претензий лезут в драку. Один из случаев запечатлен на видео: хулиганы матерят, пинают и толкают мужчину, вышедшего во двор на прогулку с собакой.

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