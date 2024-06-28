В Петербурге заменят 36 километров теплосетей в Невском районе

Продолжается и модернизация котельных Результаты работы и планы на этот обсудили на совещании гендиректор петербургского «ТЭКа» Иван Болтенков и глава администрации Невского района Алексей Гульчук, сообщили сегодня в пресс-службе предприятия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии