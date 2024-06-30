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Свежие комментарии

  • Вадим Скоробогатов
    Акелла всё чаще промахивается...И бежит от встречнастоящих..боевых...ССЫТ Акелла....Не тот уже...США ещё могут уби...
  • Андрей
    всю семейку на хохляндию или опять только извинения?Федор с розовыми ...
  • тимур чагалидзе
    Интересно, в роскосмосе есть патриоты или, только для галочки?В космосе застрял...

США ещё могут убивать отдельных политиков, но уже не в состоянии контролировать планету...

Оптимист Р. Ищенко  отвлекся   от  похорон  усраинушки  и  хоронит  СШАшку.Гегемон в политике постоянно должен доказывать своё право на гегемонию, как вожак волчьей стаи постоянно вынужден демонстрировать наличие у него достаточной силы и ловкости, чтобы отстоять свой статус от посягательств.

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Вадим Скоробогатов
Акелла всё чаще промахивается...И бежит от встречнастоящих..боевых...ССЫТ Акелла....Не тот уже...
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